Drift FM: Radio-Moderator Jürgen Törkott gibt Comeback

Publiziert am 24.10.2024

Jürgen Törkott moderiert ab 4. November am Montagnachmittag die Sendung «Drift FM – where Country meets Rock» jeweils von 14 bis 16 Uhr. «Nach meiner zweijährigen, bewusst gewählten Radioabstinenz freue ich mich sehr, schon bald wieder am Mikrofon zu talken», wird Törkott in einer Medienmitteilung zitiert. Drift FM ist der 2020 gegründete, hauseigene Radiosender der Kommunikationsagentur Driftwood in Chur.

Seine Radiokarriere hatte Törkott Ende der 1980er Jahre bei verschiedenen Sendern in Deutschland lanciert. So war er unter anderem bei Bayern 3 tätig, wo er verschiedene Sendungen moderierte. Zudem arbeitete er für das Deutsche Sportfernsehen und RTL2. Von 2016 bis 2022 war Jürgen Törkott Programmleiter bei Radio Südostschweiz in Chur.

In seiner neuen Sendung bei Drift FM will Törkott hauptsächlich Rock und Classic Rock spielen, ergänzt durch Country-Musik. Das Format soll auch Interviews mit Prominenten und Hörerinteraktionen beinhalten.

Drift FM sendet hauptsächlich Musik der Genres Country, Rock und Classic Rock. Das Programm ist über verschiedene digitale Kanäle empfangbar, darunter die eigene Website, gängige Radio-Apps wie Swiss Radioplayer und TuneIn sowie in der Region Südostschweiz auch über DAB+. (pd/nil)