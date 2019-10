CH Media: Rahel Boksberger wechselt zu SRF

von Christian Beck

Nach sieben Jahren als Videojournalistin bei TeleZüri ist Schluss. Rahel Boksberger trat am Dienstag ihre neue Stelle bei SRF an, dies als Redaktorin im Team des Bereichs Factual Entertainment. Dort werden unter anderem Sendungen wie «SRF bi de Lüt» sowie Reiseformate am Freitagabend und dokumentarische Samstagabend-Sendungen wie «Es geschah am …» produziert.

«Ich hatte Lust auf Veränderung, auf etwas Neues – eine neue Herausforderung. Darauf und auf das Factual-Entertainment-Team freue ich mich besonders», so Boksberger auf Anfrage von persoenlich.com. Reizen würden sie bei SRF die verschiedenen Formate – und besonders «SRF bi de Lüt». «Es ist ein tolles und spannendes Format, bei dem die Menschen der Schweiz im Zentrum stehen. Es ist schön, bald ein Teil davon zu sein», so Boksberger, die am Mittwoch ihren 35. Geburtstag feiert. «Nach über 13 Jahren im Newsjournalismus freue ich mich extrem darauf, für Unterhaltungsformate zu arbeiten.»

Boksberger war seit Juni 2012 bei TeleZüri, dies nicht nur als Videojournalistin, sondern auch im Input und am Desk. Sie war Aussenmoderatorin während der Streetparade und moderierte auch den «SommerTalk». «Ich bin sehr dankbar für die Zeit bei TeleZüri. Es arbeiten dort so viele tolle Menschen, die ich natürlich vermissen werde», so Boksberger. «Trotz zum Teil hektischen Alltagen haben wir immer viel gelacht. Der gute Teamgeist ist wirklich etwas ganz Besonderes bei TeleZüri.»

Von 2006 bis 2012 war Boksberger Redaktorin und Chefin vom Dienst bei Radio Top. Zuvor absolvierte sie die Diplomausbildung Journalismus am MAZ. Mit der Diplomarbeit «Nöd ohni min Sohn» gewann sie den Ostschweizer Medienpreis 2012 in der Kategorie Radiobeitrag (persoenlich.com berichtete).