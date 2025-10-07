Zeit Verlagsgruppe: Rainer Esser übergibt an Nils von der Kall

Publiziert am 07.10.2025

Rainer Esser übergibt zum 1. Februar 2026 die Position des CEO der Zeit Verlagsgruppe an Nils von der Kall. Esser hatte das Unternehmen seit 1999 geleitet.

Esser wird künftig Executive Adviser der Holtzbrinck Publishing Group und Mitglied des Aufsichtsrats der Zeit. Zudem bleibt er Geschäftsführer der DvH Medien GmbH, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst.

Nils von der Kall ist derzeit Chief Commercial Officer und Mitglied der Geschäftsführung der Zeit Verlagsgruppe. Er arbeitet seit 2004 für das Unternehmen und gehört seit 2019 der Geschäftsleitung an.

Ab 1. Februar 2026 besteht die Geschäftsführung aus Nils von der Kall als CEO, Christian Röpke als Chief Operating Officer (COO) und Iris Ostermaier als Chief Financial Officer (CFO). Röpke war bisher Chief Product Officer.

Unter Essers Leitung verzeichnete die Zeit Verlagsgruppe laut eigenen Angaben Zuwächse bei Umsatz und Mitarbeiterzahl. Das Unternehmen erweiterte sein Geschäft um Magazine, Bildungsangebote, Veranstaltungen, digitale Abo-Modelle und digitale Stellenmärkte. In einem Interview mit persönlich im Jahr 2020 hatte Esser die Entwicklung so zusammengefasst: «Die Zeit ist eine starke und wachsende Marke geworden mit mehr als zwei Dutzend Beibooten. Sie ist die grösste Qualitätszeitung Deutschlands.»

Die Zeit Verlagsgruppe gehört zu je 50 Prozent zur Holtzbrinck Publishing Group und zur Dieter von Holtzbrinck Medien GmbH. (pd/cbe)