20 Minuten: Remo Schraner leitet Qualitätsmanagement

Remo Schraner, bisher stv. Ressortleiter OneLove und stv. Leiter des Social Responsibility Boards von 20 Minuten, wird per 1. September zum Leiter Qualitätsmanagement befördert. In dieser Funktion rapportiert er direkt an Chefredaktor Gaudenz Looser und verantwortet unter anderem internationale Projekte wie das Qualitätsmonitoring oder das Expertinnen- und Experten-Netzwerk von 20 Minuten, 20 minutes, Heute (Österreich) und L'essentiel (Luxemburg). «Ich freue mich auf die neue Herausforderung und schätze das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird, sehr», so Schraner gegenüber persoenlich.com.

Gaudenz Looser, Chefredaktor 20 Minuten, ergänzt: «Remo Schraner hat in den letzten zwei Jahren sowohl im Ressort als auch mit dem Social Responsibility Board viel bewegt – es freut mich, dass wir diesen erfolgreichen Weg weiterführen.»

Zudem wird der 31-jährige Schraner das Bachelorstudium Gesundheitsförderung und Prävention an der ZHAW in Teilzeit beginnen, wie persoenlich.com weiss. «Meine Arbeit im Social Responsibility Board, die Verantwortung über mehrere Mental-Health-Formate für 20 Minuten und mein privates Engagement zu diesem Thema haben mich dazu bewogen, mein Wissen im Gesundheitsbereich zu vertiefen. 20 Minuten als Arbeitgeberin und insbesondere Gaudenz Looser unterstützen mich auf diesem Weg und boten mir diese Teilzeitstelle an, die es mir ermöglicht, Arbeit, Studium und Privatleben unter einen Hut zu bringen. Dafür bin ich dankbar», so Schraner.

Remo Schraner ist Gründungsmitglied des Social Responsibility Boards, das 2021 vom Magazin Schweizer Journalist:in als «Modellprojekt für die gesamte Branche» ausgezeichnet wurde.

Die Nachfolge als stv. Leiter des Boards tritt Thomas Ley an, die Nachfolge im Ressort wird zur gegebenen Zeit kommuniziert. Schraner bleibt dem Board als Mitglied erhalten. (cbe)