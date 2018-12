Tamedia: Reto Matter wird neuer CTO Bezahlmedien

Reto Matter übernimmt auf den 1. März 2019 die neugeschaffene Stelle als Chief Technology Officer (CTO) im Bereich Bezahlmedien von Tamedia. Matter wird das neue Team Technologie leiten und den Einsatz neuer Technologien für die Produktweiterentwicklung vorantreiben, wie es in einer Mitteilung heisst.

Matter ist gelernter Typograph und hat später an der ETH Informatik studiert. Zudem hat er sich intensiv an der EPFL in Lausanne sowie an den US-Universitäten Berkeley, Standford und Washington weitergebildet. Der 47-Jährige arbeitet seit 2013 in verschiedenen Funktionen bei der Swiss Re in Zürich, zuletzt als Teamleiter Customer Insights & Analytics. Davor war von 2005 bis 2013 bei der ITStep GmbH in Wädenswil tätig. Seinen Einstieg in die IT gelang Reto Matter unter anderem mit seinem Einsatz als Software Engineer bei der BZ Berner Zeitung.

Wie bereits kommuniziert, will Tamedia das digitale Angebot für ihre Leserinnen und Leser weiterentwickeln und passt dazu die Organisation des Unternehmensbereichs Bezahlmedien auf den 1. Januar 2019 an. Neu sind drei neue Teams für das digitale Angebot im Einsatz. Das neue Team Digital Product umfasst die Kompetenzen an der Schnittstelle zu den Leserinnen und Lesern und wird von Christoph Zimmer geleitet (persoenlich.com berichtete). Das Team Digital Revenue ist unter der Leitung von Marc Isler für die Monetarisierung aller digitalen Angebote verantwortlich. Mit Reto Matter konnte nun auch die Spitze des Teams Technologie auf den 1. März 2019 besetzt werden.

«Wir freuen uns, dass wir mit Reto Matter einen ausgewiesenen Technologie-Experten für diese Schlüsselrolle im Bereich Bezahlmedien gewinnen konnten», wird Serge Reymond, Leiter Bezahlmedien, in der Mitteilung zitiert. Zusammen mit Marc Isler und Christoph Zimmer wird er für Entwicklung von neuen, optimal auf unsere Leserinnen und Leser zugeschnitte Digitalformaten verantwortlich zeichen.»

Michi Frank neu Verwaltungsrat von Neo Advertising

Mit der Übernahme des Vermarktungsunternehmens Goldbach im August 2018 hat CEO Michi Frank als zusätzliches Mitglied Einsitz in die Unternehmensleitung von Tamedia genommen. In dieser Funktion wird er ab 2019 auch seitens Tamedia als Verwaltungsratsmitglied die Verantwortung für Neo Advertising übernehmen. Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Werbevermarktung in insbesondere TV, Radio, Online und Digital Out of Home ist er die ideale Ergänzung für die Tamedia-Unternehmensleitung.

Christoph Brand wird zusätzlich zu seiner Funktion als Leiter Classified & Marketplaces ab 2019 stellvertretender CEO. Die Nominierung trage der laufend zunehmenden Bedeutung des Digitalanteils bei Tamedia Rechnung, wie es weiter heisst. «Seit der Ernennung von Christoph Tonini zum CEO gab es keinen Stellvertreter», sagt Tamedia-Sprecherin Eliane Loum auf Anfrage.

Immobilien-Management neu im Bereich Verlagsservices

Das Immobilien-Management wechselt vom Bereich Finanzen und Personal unter der Leitung von Sandro Macciacchini in den Bereich Verlagsservices von Andreas Schaffner. Grund für die Verlegung des Immobilien-Managements zu den Verlagsdienstleistungen ist das Bündeln sämtlicher Tamedia-eigener Gebäude innerhalb eines Unternehmensbereichs. Innerhalb der Abteilung unter der Leitung von Christoph Ziegler gibt es keine Anpassungen. (pd/cbe)