Ringier: Reza Rafi wird Chefredaktor des SonntagsBlick

Reza Rafi (46) wird neuer Chefredaktor des SonntagsBlick. Er folgt damit auf Gieri Cavelty (46), der sich nach sechs Jahren an der Spitze des Sonntagstitels dazu entschieden hat, das Unternehmen zu verlassen und ab August an einem Gymnasium Geschichte zu unterrichten. Als Kolumnist wird Cavelty weiterhin publizistisch für den SonntagsBlick tätig sein, wie es in einer Mitteilung heisst.

Unter der Leitung von Cavelty entwickelte sich der Wochentitel «zu einer der führenden Stimmen in der Schweizer Medienlandschaft und machte immer wieder mit hochkarätigen Recherchen und exklusiven Storys von sich reden», heisst es weiter.

Blick-CEO Ladina Heimgartner: «Ich danke Gieri für seinen Einsatz und die Leidenschaft, mit der er den SonntagsBlick in den letzten Jahren in einem herausfordernden Umfeld positioniert und inhaltlich vorangebracht hat. Ich wünsche ihm für die Zukunft alles erdenklich Gute. Gleichzeitig freue ich mich, dass wir mit Reza einen idealen Nachfolger gefunden haben, der nicht nur die Redaktion, sondern auch den Sonntagsmarkt bestens kennt und die Transformation des SonntagsBlick weiter vorantreiben wird.»

Reza Rafi begann seine journalistische Karriere 2006 als Inlandredaktor beim Pendler-Medium 20 Minuten. Von 2008 bis 2010 arbeitete der studierte Politologe erst als Ressortleiter People und danach als Bundeshaus-Korrespondent beim SonntagsBlick. Danach wechselte er zur SonntagsZeitung, bei der er von 2014 bis 2017 als Nachrichtenchef firmierte. Seit 2017 ist Rafi stellvertretender Chefredaktor des SonntagsBlick.

SonntagsBlick-Chefredaktor Reza Rafi: «Ich danke dem Haus Ringier für das Vertrauen und die Chance, den SonntagsBlick in die Zukunft führen zu dürfen – und natürlich auch Gieri für die wunderbare Zusammenarbeit während der letzten sechs Jahre.» (pd/cbe)