OneLog: Ringier führt nun auch neues Login ein

Vor einem Jahr hatten die Verantwortlichen den Schlussstrich gezogen. Nach etwas mehr als vier Jahren Betrieb und einem schweren Hackerangriff hatten sie das Ende der gemeinsamen Login-Infrastruktur OneLog angekündigt (persoenlich.com berichtete). Die Tamedia-Titel waren bereits nach dem Hackerangriff nicht mehr zurückgekehrt. CH Media und NZZ blieben bei der eigenen Lösung, trotz Bekenntnis zum gemeinschaftlichen Login. Im Januar hatte dann 20 Minuten ein neues User-Login eingeführt.

Nur die Plattformen von Ringier verwendeten bisher noch OneLog. Nun ist aber Schluss. Am Montag informierte das Medienhaus seine User, dass ein neues Login eingeführt wird. Dasselbe Login ermöglicht den Zugriff auf alle Medientitel von Ringier Medien Schweiz. Dazu gehören Blick, Beobachter oder Bilanz. Für kostenpflichtige Inhalte ist ein entsprechendes Abo nötig.

2021 hatten TX Group und Ringier das Projekt des gemeinsamen Logins lanciert. Den Anfang hatten 20 Minuten und die Ringier-Titel gemacht. Später kamen Tamedia und die SRG dazu. Treibende Kraft hinter dem Projekt war Ringier, das die technische Basis lieferte. CEO Marc Walder war der erste Präsident der neugegründeten Gemeinschaftsfirma OneLog. (spo)