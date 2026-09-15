Blick fürs Wochenende: «Ringier gibt neuem Produkt eine Chance»

Publiziert am 15.09.2026

Ringier hat am Mittwochabend enthüllt, wie es mit dem SonntagsBlick weitergeht (persoenlich.com berichtete): Ab 9. Januar 2027 löst der «Blick fürs Wochenende» den SonntagsBlick ab und erscheint neu am Samstag statt am Sonntag. Christian Beck war vor Ort und berichtet von einem Promi-Anlass statt einer Medienkonferenz, mit Auftritten von Marc Walder, Ladina Heimgartner und Gästen wie Bernhard Russi und Christa Rigozzi. Im Vorfeld sei teilweise von einer «Beerdigung» des SonntagsBlicks die Rede gewesen, erwähnt Beck. Ackeret sagt: «Es wird ja nichts eingestellt, sondern man versucht etwas Neues und baut bei Ringier keine Stellen ab.» Man gebe einem neuen Produkt eine Chance.

Zweites Thema ist der Tod von Verleger Jürg Marquard, der am Montag im Alter von 81 Jahren gestorben ist. Ackeret: «Das ist ein grosser Verlust für unsere Medienbranche.» Er erzählt eine persönliche Anekdote aus den 1990ern: Nach einem Cervelat-Werbesujet über Marquard im Printmagazin «persönlich» folgte eine Einladung in dessen Villa in Herrliberg – inklusive Cervelatsalat und einer Widmung, die er bis heute aufbewahrt.

Die neueste Podcastfolge wurde am Dienstag in den Redaktionsräumen der persönlich Verlags AG in Zürich-Wiedikon aufgezeichnet. Der persoenlich.com-Podcast erscheint immer am Dienstag und ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcastplattformen – wie Spotify oder Apple Podcasts – verfügbar. In Zweierkonstellation diskutiert die Redaktion über aktuelle Themen und Ereignisse, die in der Schweizer Medien- und Kommunikationsbranche für Schlagzeilen gesorgt haben. (cbe)