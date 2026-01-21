SRF: Roger Aebli nimmt Arbeit wieder auf

Publiziert am 21.01.2026

Nach zwei Aussetzern vor der Kamera Anfang Jahr legte Roger Aebli eine Pause ein. Der New-York-Korrespondent von SRF hatte einen Migräneanfall (persoenlich.com berichtete).

Nun steht der Journalist wieder vor der Kamera, wie Blick berichtet. «Roger Aebli geht es gut und er wird wie gewohnt wieder regelmässig in Liveschaltungen zu sehen sein», wird die Medienstelle von SRF zitiert.

Vom Publikum hatte Aebli nach dem Vorfall viel Unterstützung erhalten. Auch auf persoenlich.com gab es zahlreiche wohlwollende Kommentare. (spo)