SRF: Roman Kilchsperger bedauert seine Aussagen

Roman Kilchsperger hat mit seinen bissigen Aussagen in der aktuellen «Weltwoche» für mächtig Wirbel gesorgt. Er sprach davon, sich selber zu zensieren, damit er bei SRF nicht weiter anecke. Davon, dass die Kommunikationsabteilung die besten Stellen aus den Interviews rausstreichen würde. Und sagte Sätze wie: «Ich wurde quasi eingeschläfert» (persoenlich.com berichtete).

Diese Aussagen hatten ein Nachspiel zur Folge. Die von SRF in Aussicht gestellte Aussprache fand am Freitagmorgen statt. Es sei ein «konstruktives Gespräch» gewesen, sagt Andrea Wenger, Leiterin Media Relations bei SRF. «Er bedauert seine Aussagen in der ‹Weltwoche›.» Und weiter: «Die Sendungsverantwortlichen haben sich mit Roman Kilchsperger darauf geeinigt, nun den ganzen Elan in die fünf verbleibenden Ausgaben des diesjährigen ‹Donnschtig-Jass› zu stecken», so Wenger.

Ob Kilchsperger die Sendung auch 2019 präsentiert, werde SRF zeitnah zur aktuellen Staffel entscheiden.