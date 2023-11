Nau: Rowena Goebel wird Academy-Chefin

Die Nau.ch-Academy bekommt eine neue Leitung. Rowena Goebel übernimmt das Ruder und wird von Antun Boskovic als Stellvertreter unterstützt, heisst es in einer Mitteilung. Der ehemalige Journalist Urs Frieden bildet zudem die jungen Talente weiterhin als Coach on-the-Job aus.

Goebel ist keine Unbekannte bei Nau.ch: Die 26-Jährige wurde vor fünf Jahren selbst in der internen Nau.ch-Academy ausgebildet und hat parallel dazu an der ZHAW in Winterthur ihren Bachelor in Kommunikation und Medien mit Schwerpunkt Journalismus abgeschlossen.

Doppelrolle für Goebel

Nicht nur die Leitung der Academy fällt unter ihre Verantwortung. Im Sommer wurde sie bereits zur stellvertretenden Newschefin befördert – eine Position, die sie weiterhin bekleiden wird. «Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Journalistinnen und Journalisten von morgen und darauf, sie auf ihrem Weg zu begleiten und zu coachen», wird Goebel in der Mitteilung zitiert.

Angelika Meier, Chefredaktorin von Nau.ch, lobt Goebels Werdegang: «Wir sind stolz darauf, dass sich junge Leute bei uns so prächtig entwickeln können - und dann in verantwortungsvolle Positionen schlüpfen.» (pd/wid)