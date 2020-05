Telebasel: Rüffel für CEO Michael Bornhäusser

Der Telebasel-Senderchef Michael Bornhäusser bekommt vom Ombudsmann der privaten Radio- und Fernsehveranstalter einen Rüffel. Anlass dazu ist der «Talk» vom 22. April, durch den CEO Bornhäusser gleich selbst führte. Dieser liess seinen Gast Ueli Vischer, Verwaltungsratspräsident der Messe Schweiz, praktisch nicht zu Wort kommen. Die Folge waren Beschwerden bei der zuständigen Ombudsstelle (persoenlich.com berichtete).

«Die Sendung hinterlässt bei mir einen zwiespältigen Eindruck», schreibt Ombudsmann Oliver Sidler in seinem Schlussbericht. Einerseits sei mit Vischer «eine bekannte und redegewandte Persönlichkeit zum Gespräch eingeladen worden, die sich durchaus wehren konnte». Auf der anderen Seite sei mit dem Gastgeber offenbar erstmals eine Person als Gesprächsleiter eingesetzt worden, «die sich nicht durch interessante und kritische Fragen qualifizierte, sondern durch teilweise minutenlange Monologe, die Darstellung einer intransparenten Ansicht und eine chaotische Gesprächsführung disqualifizierte», so Sidler.

Der Ombudsmann schaute sich die Sendung mit einer Stoppuhr an. Demnach hatten beide Gesprächsteilnehmer in etwa gleich viel Redezeit. «Das Problem dabei ist jedoch, dass sich die Zuschauerinnen und Zuschauer wohl nicht primär für die Monologe des Gastgebers interessierten, sondern für die Antworten des Gastes auf kritische Fragen des Interviewpartners», heisst es im Schlussbericht. Und weiter: «Der Gesprächsstil von Herrn Bornhäusser entsprach nicht minimalen journalistischen Anforderungen.» Arrogant habe auf Sidler die Bemerkung des Gesprächsleiters gegen Schluss der Sendung gewirkt, «dass er ja tiefer in der Materie drin sei, als sein Gast».

Sidlers Fazit: Die Zuschauer hätten zwar die von Vischer gemachten Aussagen zur Strategie der Messe Schweiz zur Kenntnis nehmen und einordnen können. «Die Meinungsbildung insgesamt wurde aber durch die nicht transparenten Ausführungen des Gesprächsleiters wie auch seinen eigenwilligen Gesprächsstil (…) beeinträchtigt, wenn nicht gar verunmöglicht.» Der Ombudsmann empfiehlt der Telebasel-Redaktion, «sollten wiederum Personen ausserhalb der Redaktion die Gesprächsführung der Sendung ‹Talk› übernehmen, diese vorgängig in der Gesprächsführung und im korrekten Umgang mit Interviewpartnern zu schulen». (cbe)