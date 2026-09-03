CH Media: Rundschau Nord und Süd sind eine neue Zeitung

Publiziert am 03.09.2026

CH Media hatte die drei Aargauer Gratisanzeiger General-Anzeiger, Rundschau Süd und Rundschau Nord, die in den Regionen Brugg und Baden erscheinen, per 1. September von der Effingermedien AG übernommen (persoenlich.com berichtete).

Bereits im Frühling war klar, dass ein Zusammenschluss der beiden Rundschau-Titel geprüft wird – nun ist er vollzogen. An der Berichterstattung für die Leserinnen und Leser ändere sich sonst wenig, heisst es in General-Anzeiger und Rundschau. Im Zuge der Integration hat CH Media zudem das Format der hauseigenen Limmatwelle angepasst: Sie erscheint neu im Zeitungsformat.

Redaktionsleiterin Melanie Bär schreibt in ihrer Kolumne «Unter uns» in der aktuellen Ausgabe, dass die Integration «Aufbruchstimmung, Neugier und Zuversicht» ausgelöst habe, aber auch Überforderung: Das Projektteam habe unzählige Stunden investiert, um die Titel ins IT-System zu überführen, Layouts anzupassen und Mitarbeitende zu schulen.

Das Redaktionsteam besteht aus Melanie Bär (Redaktionsleiterin), Irene Hung-König (Redaktorin) sowie Marko Lehtinen, Sven Martens und Simon Meyer (Redaktoren); Martina Pfiffner und Manuela Page produzieren die Ausgaben.