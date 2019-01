Tsüri.ch: Sammelaktion soll 15’000 Franken bringen

Vom 25. Januar bis am 8. Februar will das Stadtmagazin Tsüri.ch innerhalb der Community 15’000 Franken sammeln. Dieser Beitrag benötigt Tsüri.ch, um den journalistischen Fokus zum Thema Wohnen im Februar und März umzusetzen. Partner wie der Mieterverband, die Stiftung PWG, Wogeno und der Hauseigentümerverband unterstützen das Projekt bereits mit Sponsoring und Werbeaufträgen, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst.

Der Wohnort, die Wohnart und die Wohnpreise sorgten im städtischen Umfeld für viel Diskussionsstoff, schreibt das Stadtmagazin. «Mit der steigenden Popularität der Städte, der stetigen Urbanisierung des Umlands und einem immer härter umkämpften Immobilienmarkt ist es an der Zeit, das Thema von Grund auf neu aufzurollen und zu fragen, wie wir in Zürich wohnen wollen», begründet Tsüri.ch die Themenwahl in der Mitteilung.

Neben der klassischen redaktionellen Aufarbeitung wird das Thema Wohnen auch mit Diskussionsanlässen und digitalen Formaten begleitet, bei denen die Community direkt interagieren und mit den wichtigsten Akteuren in Kontakt treten kann. Wer beim Crowdfunding teilnimmt, geniesse im Gegenzug Vorteile wie das Mitspracherecht bei der Themenwahl oder eine Einladung zum Begrüssungs-Apéro.

Wohnen ist bereits der dritte journalistische Fokus, den Tsüri.ch realisiert. Im Juni und Juli 2018 startete das Stadtmagazin mit dem Thema Smart City, im November folgte der Schwerpunkt Sucht.

Tsüri.ch feierte am 18. Januar 2019 sein vierjähriges Bestehen. 2015 wurde das Stadtmagazin von einer Gruppe junger Journalistinnen und Journalisten gegründet (persoenlich.com berichtete). Monatlich erreicht Tsüri.ch rund 40’000 Unique Clients. (pd/as)