NZZ: Samuel Burgener wird Nachrichtenchef

Samuel Burgener leitet ab September das Ressort Nachrichten und damit eine zentrale Nahtstelle im Newsroom der Neuen Zürcher Zeitung. In dieser Rolle wird er auch die Tagesleitung übernehmen. «Mit Samuel konnten wir einen hervorragend qualifizierten, äusserst engagierten Kollegen für diese Position gewinnen. Ich freue mich auf die Fortsetzung unserer Zusammenarbeit und darauf, dass Samuel im Zusammenspiel mit den anderen Ressorts und dem Newsroom-Team das tagesaktuelle Newsgeschäft sicherstellt», lässt sich NZZ-Chefredaktor Eric Gujer in einer Mitteilung vom Donnerstag zitieren.

Burgener hat nach dem Abschluss der Handelsmittelschule den Diplomstudiengang Journalismus am MAZ in Luzern besucht. Begleitet wurde seine Ausbildung von verschiedenen Volontariaten und Praktika beim Walliser Boten, bei der Süddeutschen Zeitung, der FAZ und der NZZ. Von 2013 bis 2020 war Burgener als Redaktor in der Sportredaktion der NZZ tätig. Von 2021 bis 2023 kehrte er als Blattmacher und Mitglied der Chefredaktion zum Walliser Boten zurück. Seit Februar 2023 arbeitet Burgener wieder für die NZZ und leitet das Team «Reporter aktuell». Besonderen Fokus legt er laut Mitteilung auf die Ausbildung junger Kolleginnen und Kollegen und das Textcoaching. Seit mehreren Jahren ist er auch in der Ausbildung der NZZ-Volontärinnen und -Volontäre im Bereich Textstilistik engagiert.

Die bisherige Ressortleiterin Nachrichten Janique Weder legt ein halbjähriges Sabbatical ein. Sie wird das Ressort noch bis Ende August führen und nach ihrer Rückkehr den Schwerpunkt wieder mehr aufs Schreiben legen. Eric Gujer: «Janique Weder hat mit ihrem Engagement und ihrer Digitalexpertise in den vergangenen zwei Jahren einen wichtigen Beitrag zur Stärkung des Newsrooms und zur Digitalisierung der NZZ geleistet.»

Weder wurde im März 2021 Ressortleiterin Nachrichten (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)