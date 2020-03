SRF: Schawinski-Film muss Corona weichen

Der Film «DOK: Roger Schawinski» wird nicht wie geplant am Donnerstag um 20.05 Uhr gezeigt. «Aufgrund der Sondersendung wird die Ausstrahlung auf einen späteren, noch nicht bekannten Zeitpunkt verschoben», so SRF-Sprecherin Carmen Hefti-Salvadori auf Anfrage von persoenlich.com. Der «DOK», ein Film von Michael Bühler, geht laut Medientext «den Ursprüngen von Schawinskis Karriere auf den Grund und lernt dabei einen Menschen kennen, der für das kämpft, woran er glaubt, und der auch mit 74 Jahren noch auf die nächste grosse Euphorie in seinem Leben hofft».

Am Donnerstag folgt im Anschluss an die Hauptausgabe der «Tagesschau» um 20.05 Uhr nun also eine weitere Sondersendung zum Thema Corona mit Moderator Mario Grossniklaus – wie schon am Montag und Dienstag. Zusammen mit Expertinnen und Experten sowie Korrespondentinnen und Korrespondenten ordnet er die weitere Entwicklung ein und beschäftigt sich mit den aktuellen Fragen, die sich der Bevölkerung stellen. Nebst «DOK: Roger Schawinski» muss auch «Mona mittendrin – Update» verschoben werden.

Bereits letzte Woche hätte geladenen Gästen von Roger Schawinski die Vorpremiere von «DOK: Roger Schawinski» gezeigt werden sollen. Dieser Anlass wurde aufgrund der aktuellen Lage abgesagt. «Ich wollte mich bei allen Mitarbeitern, die ich gehabt habe, bedanken», sagte Schawinski vor einigen Tagen im persoenlich.com-Videotalk «Creative Coffee». (pd/cbe)