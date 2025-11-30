Publiziert am 30.11.2025

Heisse Wochen für die SRG. Letzte Woche gab Generaldirektorin Susanne Wille den Abbau von 900 Stellen bekannt, am 9. Dezember will der Ständerat entscheiden, ob das UKW-Netz wirklich Ende 2026 abgeschaltet werden soll, wie die Privatsender und die SRG ursprünglich vereinbarten. Aufgrund der befürchteten massiven Hörerverluste bei einer UKW-Abstellung haben die Privatsender ihre Meinung geändert (persoenlich.com berichtete). Am 8. März wird zudem über die «200-Franken-sind-genug»-Vorlage der SVP abgestimmt.



Arbeitsplatzabbau verpuffe



In einem offenen Brief an Susanne Wille, der heute im SonntagsBlick abgedruckt wird, schreibt Radiopionier Roger Schawinski, dass die Ausgangslage «prekär» sei, die «epochale» Abstimmung vom 8. März zu verlieren. Schawinski ist die treibende Kraft gegen die UKW-Abstellung. «Du wirst jene nicht überzeugen, die der SRG seit Jahren Linkslastigkeit vorwerfen. Ihre Meinungen sind gemacht. Dasselbe gilt für diejenigen, die Zwangsgebühren für Medien ablehnen, da sie dem Zeitgeist nicht mehr entsprechen. Und auch nicht jene, die der Ansicht sind, Medien müssen generell gratis sein, weil man sie im Internet seit Jahrzehnten in diesem Sinn erzogen hat. Und vor allem jene nicht, die zurzeit bei jeder Abstimmung allein darauf schauen, wie sie persönlich finanziell profitieren können», so sein Fazit. Der angekündigte Stellenabbau verfange nicht, zudem habe man die zusätzlichen 40'000 Haushalte, die der SRG Einnahmen in Millionenhöhe bescheren werde, bewusst weggelassen.

Schawinski ruft Wille zudem auf, sich gegen ein flächendeckendes UKW-Verbot zu stellen. Bei einem Verbot, so die Argumentation, würden die frustrierten ehemaligen Hörerinnen und Hörer ein Ja zur Initiative einlegen. Sein Fazit: «Eine deutliche Ansage von Dir ist deshalb jetzt nötig. Damit würdest Du für die Schweiz, die SRG und auch für Dich das Richtige tun.»



Cleverer Schachzug



Anderer Meinung ist SonntagsBlick-Redaktorin Rebecca Wyss, die bezüglich des angekündigten Stellenabbaus schreibt: «Was für ein cleverer Schachzug von Wille.» Susanne Wille als erste Frau an der SRG-Spitze gehe damit in die Offensive und betreibe als erste Generaldirektorin den Umbau der Institution wirklich ernsthaft voran. Ihre Vorgänger, so Wyss, hätten ihn verbummelt, obwohl die SRG schon lange in der Kritik stehe. Einig sind sich aber die beiden SonntagsBlick-Kommentaren, dass es für die SRG am 8. März 2026 sehr eng werden könne und viel auf dem Spiel stehe. (ma)