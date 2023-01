Ringier: Security kontrolliert Eingang zu Pressehaus

von Christian Beck

Ringier hat die Sicherheitsvorkehrungen an der Zürcher Dufourstrasse hochgefahren. Wie zuverlässige Quellen gegenüber persoenlich.com berichten, werde der Zugang ins Pressehaus durch Security-Angestellte bewacht. Offenbar soll es sich um Schutzmassnahmen nach verbalen Drohungen handeln.

«Am Montag haben wir intern präventiv informiert und an unsere üblichen Einlassmodalitäten für das Pressehaus erinnert», so Ringier-Kommunikationschefin Johanna Walser auf Anfrage. In der internen Info, die persoenlich.com vorliegt, heisst es unter anderem, dass man unbekannten Personen ohne Badge keinen Zutritt ins Gebäude gewähren soll.

Die Schweiz am Wochenende hatte am Samstag berichtet, Bersets früherer Kommunikationschef Peter Lauener habe dem Blick-Verlag Ringier wiederholt vertrauliche Informationen zu geplanten Covid-Massnahmen des Bundesrats übermittelt (persoenlich.com berichtete).