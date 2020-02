Am Wochenende vom 22./23. Februar traf sich im Kino Rex in Bern die Schweizer Audioszene und präsentierte dem Publikum ihr Schaffen. Dabei wurden wiederum die Sonohr-Pokale vergeben. Die Preise, alle im Wert von 2000 Franken, gehen an:





«Sihlquai» von Christine Brand, This Wachter und Simon Meyer

Publikumspreis





Publikumspreis «Krypta» von Jannik Giger

Jury-Preis «Best Sound Piece» der Stiftung für Radio und Kultur Schweiz SRKS



Jury-Preis «Best Sound Piece» der Stiftung für Radio und Kultur Schweiz SRKS La 4e dimension – le temps des montres» von Laure Gabus

Jury-Preis «Le Meilleur Reportage» des Schweizer Syndikats Medienschaffender SSM









Mit dem Wettbewerb für Hörstücke aus der Schweiz will das Sonohr Radio- & Podcast-Festival ein Seismograph für Entwicklungen in der Schweizer Audioszene sein. Die 16 nominierten Hörstücke stünden, so schreiben es die Veranstalter in einer Mitteilung, für die formale, inhaltliche und akustische Spannbreite des Audioschaffens hierzulande. (pd/eh)