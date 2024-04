CH Media Entertainment: Silja Hänggi wechselt zu Helsana

von Christian Beck

Silja Hänggi, Head of Video bei CH Media Entertainment, hat gekündigt. Am 1. Juli startet sie als Digital Content Specialist bei der Helsana-Gruppe. Der Wechsel vom Bewegtbildcontent in die Textkreation reizt sie: «Das Schreiben ist eine grosse Leidenschaft von mir, die bei meiner Tätigkeit im Videobereich in den letzten Jahren etwas zu kurz gekommen ist», so Hänggi auf Anfrage von persoenlich.com. «Bei der Helsana-Gruppe kann ich genau diese Leidenschaft wieder ausleben und mich zudem längerfristig und tiefgründig in ein Unternehmen sowie in einen Themenbereich einarbeiten, der für uns alle eine grosse, wenn nicht die grösste Relevanz hat: unsere Gesundheit.»

Als Digital Content Specialist wird Silja Hänggi die kundenorientierte Kommunikation des Kranken- und Unfallversicherers aktiv mitgestalten, kanalübergreifende Inhalte für Kundenmagazine, Blogbeiträge oder Social Media konzipieren und bei der Gestaltung von Marketingkampagnen und bereichsübergreifenden Projekten mitwirken. «Zudem stosse ich zu einem grossartigen Team um Corinna Kühn, Leiterin Content & Publishing bei Helsana Versicherungen, das ich bereits kennenlernen durfte», so die 37-Jährige.

«Wurde gefordet und gefördert»

Hänggi durfte sich nach eigenen Angaben im Journalismus auf sämtlichen Vektoren «austoben». «Ich habe für Zeitungen geschrieben, Radio gemacht, tausende Onlinevideos geschnitten und als Head of Video die Video Unit von CH Media Entertainment von den Grundmauern her aufgebaut. Nach mehr als zehn Jahren im Journalismus freue ich mich nun auf die neue Herausforderung auf der ‹anderen Seite› des Kommunikationsberufes – in der Marketing-Kommunikation eines grossen Unternehmens», so Hänggi.

2015 startete Hänggi als Content Manager für die TV-Websites von TeleZüri, Tele M1 und TeleBärn. 2017 wurde sie Head of Video und Mitglied der Chefredaktion der regionalen elektronischen Medien (REM). «Mein Vorgesetzter Oliver Steffen hat mir immer grosses Vertrauen entgegengebracht, mich gefordert und gefördert», bilanziert sie. Den Einstieg in den Journalismus machte Hänggi 2010 als Redaktorin bei Radio 24. Erfahrungen in der Kommunikation sammelte sie von 2012 bis 2014 als Manager Communications bei TUI Service in Altendorf.