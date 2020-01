Jugendliche machen Medien: So fleissig waren die YouNews-Reporterinnen

Sie schrieben Artikel, drehten Videos, moderierten Radiosendungen und befragten fürs Fernsehen gar Simonetta Sommaruga und Viola Amherd: Insgesamt 250 Schülerinnen und Schüler nahmen an der dritten Schweizer Jugendmedienwoche YouNews vom 13. bis 19. Januar teil. Das seien viele Redaktionen und Medientitel wie noch nie, sagt Michael Marti, YouNews-Mitinitiator und Mitglied der Chefredaktion Tamedia, am Montag gegenüber persoenlich.com.

«Die grosse Stärke von YouNews ist, dass in spannenden gemeinsamen Projekten Jugendliche und Journalismus-Profis voneinander lernen können», sagt Marti weiter. «Die Schülerinnen und Schüler sehen, wie viel Arbeit hinter gutem Journalismus steckt. Und wir Profis erfahren, wie Jugendliche sich informieren und was sie von traditionellen Medientiteln erwarten.»

Themen, die Teenies interessieren

Bei YouNews 2020 seien unzählige spannende Storys entstanden, darunter auch viele Videos für den Insta-Channel von #younews2020.

Der «Blick», die SRF-«Tagesschau» und der «Tages-Anzeiger» waren erstmals mit einem medienübergreifenden Projekt am Start. Sie schickten ein grosses YouNews-Team nach Wengen, wo Schülerinnen und Schüler in der Woche des Lauberhornrennens als Sportreporter im Einsatz waren.

Bei Radio Argovia machten Schüler einen Tag lang Radio und gestalteten eigene Sendungen, etwa zum Thema «Influencer».

Interviews mit Sommaruga und Amherd

Bei SRF standen der «Club» vom 14. Januar und die «Arena» vom 17. Januar im Zeichen von #younews2020. «Club»-Chefin Barbara Lüthi besuchte nur mit Handykameras ausgerüstet die 3. Sek A der Oberstufe Unteres Aaretal, um für eine Spezialsendung zu erfahren und zu diskutieren, was die Jugendlichen unter den Nägeln brennt (persoenlich.com berichtete). In der «Arena» standen drei Jugendliche in der ersten Reihe und diskutieren mit Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga über Themen, die sie stark beschäftigen: Gleichstellung, Altersvorsorge und Klima. «10vor10» wurde von einer 15-jährigen Ostschweizerin moderiert, zudem sendete das Nachrichtenmagazin verschiedene Beiträge von Jugendlichen, darunter ein Interview mit Viola Amherd. Die Verteidigungsministerin sagte, dass sie nicht verschlüsselt telefoniere. «Ich telefoniere eigentlich fast nur mit dem iPhone», so die Amherd in einem lockeren Gespräch mit den Schülern.

Auch NZZ, MAZ und Watson machen mit

Für NZZ Bellevue recherchierten die Schülerinnen Lia (14) und Freja (13), von welchen Mode-Einflüssen sich die Zürcherinnen und Zürcher inspirieren lassen. Daraus entstand ein Online-Artikel und ein Video für Instagram.

Auch das Medienausbildungszentrum MAZ lud in der YouNews-Woche Junge ins Haus. In Übungen schrieben sie Nachrichten und probten im MAZ-Fernsehstudio gar den Auftritt vor einer Kamera.

Bei Watson liess sich im Rahmen der Jugendmedienwoche Chefredaktor Maurice Thiriet vor laufender Kamera von einem YouNews-Jungreporter zusammenstauchen.

Die YouNews-Projekte sind in der Regel mit einem beträchtlichen redaktionellen Aufwand verbunden. Dass sich trotzdem so viele Titel engagieren, zeige, «wie gross in der Branche das Interesse ist, sich mit den Jugendlichen auf Augenhöhe auszutauschen», sagt YouNews-Vertreter Marti.

Kein Verein, sondern eine Freiwilligen-Initiative

Mit 10vor10, Bieler Tagblatt, Engadiner Post, Frutigländer, Radio 4 TNG - «The Next Generation», PCtipp, Schaffhauser Nachrichten sowie der Medienfamilie der Südostschweiz und dem SRF Club konnten zahlreiche neue Partner für die dritte Durchführung des Projekts gewonnen werden. Eine Übersicht mit allen Projekten und Partnern findet sich auf younews.ch.

YouNews ist entstanden auf Initiative von Viviane Manz (SRF), Michael Marti (Tamedia) sowie Franz Fischlin (SRF). YouNews 2020 wurde erstmals vom Verband Schweizer Medien organisatorisch begleitet. (pd/eh)