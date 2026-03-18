Medien-Atelier Suisse, das Unternehmen von Verleger Fabio Schoch, kämpft mit gravierenden Liquiditätsproblemen: Freie Mitarbeitende warten seit Monaten auf ausstehende Honorare, die Februarlöhne sollen noch nicht ausbezahlt worden sein – persoenlich.com hatte letzte Woche darüber berichtet.

Nun hat Mitgläubiger Markus Mehr, Inhaber der Media e Terra Holding GmbH, die Situation in die Hand genommen. Er ist über seine Holding an der Creative Media GmbH beteiligt, zu der auch Schoch gehört. Als Mitgläubiger initiierte Mehr am Dienstag eine Gläubigerversammlung und Mitarbeiterinformation in Urdorf – an der auch Schoch auf Mehrs Verlangen hin teilnahm. Mehr, der nach eigenen Angaben schwer erkrankt ist und sich deshalb nur begrenzt einsetzen kann, treibt dennoch die Suche nach einer Nachfolgelösung voran.

Ziel ist es, für die einzelnen Titel und die Mitarbeitenden so rasch wie möglich eine Nachfolgelösung zu finden. Derzeit würden unter Hochdruck Zwischenabschlüsse und Businesspläne erstellt, um eine Nachlassstundung zu erwirken – ein gerichtliches Moratorium, das dem Unternehmen Zeit verschaffen soll, um einen Konkurs zu vermeiden.

Mehr zeigte sich gegenüber persoenlich.com optimistisch: Bereits gebe es erste Interessenten für die einzelnen Titel, weitere seien willkommen. Die Mitarbeitenden seien hochmotiviert, die Titel bezeichnet er als «Perlen». Bei der Prioritätensetzung ist für ihn klar: Zuerst gehe es um die Rettung der Arbeitsplätze, die Darlehen kämen zuhinderst. Grösster Gläubiger sei CH Media.