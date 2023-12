Reporter ohne Grenzen: So wenig getötete Journalisten wie seit 20 Jahren nicht mehr

Gassmann Media

Nicoletta Cimmino wird Leiterin Publizistik

Nicoletta Cimmino wird publizistische Leiterin

Die 49-Jährige folgt per 1. April auf Sophie Hostettler, die das Unternehmen im Frühling verlassen hat.

Die 49-Jährige folgt per 1. April auf Sophie Hostettler, die das Unternehmen im Frühling verlassen hat. «Es freut mich sehr, in meine erste journalistische Heimat zurückzukehren», so Cimmino.