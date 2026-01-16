Publiziert am 16.01.2026

Die SRG hat das Ersatzdatum für die Sports Awards bekannt gegeben: Diese finden am Sonntag, 29. März 2026 statt. Die Livesendung wird ab 20.05 Uhr auf SRF 1, RTS 2 und RSI LA 2 ausgestrahlt. Die Veranstaltung findet im gewohnten Rahmen statt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Zeitspanne für die Wahlen bleibt unverändert vom 1. November 2024 bis zum 31. Oktober 2025. Roland Mägerle, Leiter SRF Sport und Business Unit Sport SRG, erklärt: «Es war uns ein Anliegen, dass wir die Sports Awards 2025 verschieben und nicht komplett absagen müssen. Wir möchten allen Nominierten eine entsprechende Bühne bieten, denn sie haben in der relevanten Zeitspanne unglaubliche Leistungen vollbracht.» Das Datum Ende März sei mit Blick auf den dichten Sportkalender 2026 beinahe alternativlos gewesen, so Mägerle weiter.

Statt der Sports Awards hatte die SRG am 4. Januar 2026 eine von Nik Hartmann moderierte Sondersendung ausgestrahlt. (pd/cbe)