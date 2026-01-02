Brandkatastrophe: SRG sagt Verleihung der Sports Awards ab

Publiziert am 02.01.2026

Angesichts der tragischen Ereignisse in Crans-Montana habe man entschieden, die Sportgala der Sports Awards 2025 zu verschieben. Der Entscheid erfolge aus Respekt gegenüber den Opfern und ihren Angehörigen sowie aufgrund der Tragweite dieser Katastrophe, schreibt die SRG.

Generaldirektorin Susanne Wille wird in der Medienmitteilung so zitiert: «Mit grosser Betroffenheit verfolgen wir die tragischen Ereignisse in Crans-Montana. In diesen schweren Stunden sind unsere Gedanken bei den Opfern und deren Angehörigen.»

Der für die Sports Awards vorgesehene Sendeplatz am Sonntagabend, 4. Januar 2026, soll für eine mögliche Sondersendung freigehalten werden.

Die Sports Awards 2025 und die Ehrung der Sportlerinnen und Sportler werden zu einem späteren Zeitpunkt im Frühjahr nachgeholt. Weitere Informationen zu einer möglichen Sondersendung sowie zum neuen Durchführungstermin der Sports Awards folgen zu gegebener Zeit, schreibt die SRG.



In einer Bar im Walliser Ferienort Crans-Montana, in der Silvester gefeiert wurde, ist in der Nacht auf Neujahr ein Brand ausgebrochen. Etwa 40 Menschen kamen ums Leben. 115 wurden verletzt, zahlreiche erlitten schwere Verbrennungen. Die Ursachen für die Katastrophe sind noch nicht bekannt. Ermittlungen laufen. (pd/nil)