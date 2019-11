Mona mittendrin: SRF missachtet eigene Leitlinien

In der Sendung «Mona mittendrin» vom Donnerstagabend war zu sehen, wie die Berufsfeuerwehr Basel vergeblich um das Leben eines Mannes kämpft. Die Szene, wenn auch nur kurz und mit einem Unscharffilter versehen, polarisiert. Darf man einen Menschen beim Sterben zeigen? Nein, sagt Diego Yanez, Direktor der Journalistenschule MAZ und früherer Chefredaktor beim Schweizer Fernsehen. «Ich bin überrascht, dass man das getan hat», so Yanez zu Radio SRF. Er verweist im Radiointerview auf die publizistischen Leitlinien von SRF, wo es wortwörtlich heisst: «Wir zeigen keine sterbenden Menschen.» In diesem Fall seien also die eigenen Leitlinien missachtet worden, so Yanez.



Warum also zeigte SRF die Szene des sterbenden Mannes trotzdem? «Wir haben ja unseren Fokus nicht auf die sterbende Person gelegt, sondern auf die Feuerwehrleute, die versuchen, Leben zu retten», sagt Daniel Pünter, Bereichsleiter Dokumentation und Reportage, in einem Radiobeitrag von Klaus Bonanomi. Und Leben retten gehöre zum Alltag von Feuerwehrleuten. Zudem sei die Szene nur ein kurzer Bestandteil der Sendung gewesen, und man habe darauf geachtet, dass die Person keinesfalls erkennbar gewesen sei.

Die Identität des Toten sei dem TV-Team nicht bekannt gewesen. «Wir bedauern natürlich, dass nun die Identität an die Öffentlichkeit gekommen ist und der Tote bei vollem Namen genannt wird», so Pünter – und spricht damit die «Blick»-Berichterstattung vom Freitag an.

Bereits am Mittwoch zeigte der «Blick» noch vor Ausstrahlung von «Mona mittendrin» Screenshots aus einer Voransichtssendung. SRF forderte «Blick» auf, die Bilder wieder zu löschen (persoenlich.com berichtete). (cbe)