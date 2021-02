Die Schweizer Medien hätten in der Pandemie recht gut gearbeitet, ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsunternehmens Marketagent.com im Sommer. Nun liegen die Ergebnisse einer weiteren Online-Umfrage – durchgeführt vom 7. bis 16. Januar 2021 – über die Medienberichterstattung während der Coronakrise vor.

Die besten Noten haben erneut die SRF-Infosendungen erhalten. So kommt die «Tagesschau» auf eine Durchschnittsnote von 4,6 (Juni 2020: 4,7) – wobei zwei Drittel der Befragten die Corona-Berichterstattung mit 5 oder 6 und nur 8 Prozent mit 1 oder 2 bewerten. Fast gleichauf folgen «10vor10» (4,5; Juni 2020: 4,6), srf.ch/news (4,5; Juni 2020: 4,5) sowie «Schweiz aktuell» (4,4; Juni 2020: 4,5).

Schlusslicht «Blick»

Bei den Zeitungen führt die NZZ das Notentableau an mit 4,4 (Juni 2020: 4,3), gefolgt vom Tages-Anzeiger (4,2; Juni 2020: 4,2) und vom Bund (4,0; Juni 2020: 4,2). Die NZZ wurde von deutlich mehr als der Hälfte mit 5 oder 6 benotet und nur 10 Prozent haben sie mit 1 oder 2 beurteilt.

Schlusslicht ist wiederum der Blick mit einer Durchschnittsnote von 3,5 (Juni 2020: 3,4). Nur ein Viertel seiner Leserschaft vergibt die Noten 5 oder 6, fast ebenso viele vergeben die Noten 1 oder 2. Rund die Hälfte benotet den Blick mit 3 oder 4. Verglichen mit allen anderen Medien sei dies der höchste Anteil an einer Benotung in der Bandbreite 3 bis 4, schreibt Marketagent.com in einer Mitteilung.

Kompetente SRF Tageschau

Wo aber verortet die Schweizer Bevölkerung die abgefragten Medien nach den Kriterien «objektiv/unabhängig», «staatsgläubig», «kompetent», «angsteinflössend/ aufgeregt», «aktuell», «kritisch» (hier waren Mehrfachnennungen möglich, inkl. der Antwort «nichts trifft zu»)?

Jene Medien, die mit einer respektablen Gesamtnote beurteilt worden sind, gelten laut der Umfrage auch eher als objektiv, kompetent und aktuell. So punkte die «SRF Tageschau» bei diesen Kriterien mit einer Zustimmung von 31, 42 bzw. 48 Prozent. Ihre Berichterstattung zu Corona wird von der grossen Mehrheit allerdings als nicht kritisch eingestuft (nur 13 Prozent stimmen hier dem Kriterium «kritisch» zu). Kommt hinzu, dass das Flaggschiff des Schweizer Fernsehens – mehr als es bei allen anderen abgefragten Medien der Fall ist –, auch als staatsgläubiger gilt (Zustimmung: 26 Prozent).













Anders die NZZ. Sie wird vergleichsweise als wenig staatsgläubig beurteilt (Zustimmung: 16 Prozent). Hinsichtlich Kompetenz kommt das Traditionsblatt auf die höchsten Zustimmungswerte (Zustimmung: 45 Prozent). Ihr wird zudem eine gute Portion an kritischer Berichterstattung attestiert (Zustimmung: 27 Prozent).

Alle anderen abgefragten Medien weisen in punkto kritischer Berichterstattung Werte von unter 20 Prozent aus – mit Ausnahme von watson.ch und SRF Echo der Zeit (Zustimmung: 27 Prozent bzw. 20 Prozent).

SRF punktet auch bei der Aktualität

20 Minuten erhält mit 3,8 zwar eine ungenügende Gesamtnote, aber mit 45 Prozent Zustimmung einen hohen Wert, was die Aktualität angeht. Doch: Die «Tagesschau» und srf.ch/news werden als noch aktueller beurteilt. Des Weiteren gelte, so Marketagent.ch, die Corona-Berichterstattung von 20 Minunten und insbesondere des Blicks im Vergleich zu den anderen Medien als angsteinflössend (Zustimmung: 33 Prozent bzw. 41 Prozent).









Für die Online-Umfrage gaben 755 Personen aus der Deutschschweiz zwischen 14 und 74 Jahren Auskunft, wie sie die Arbeit der hiesigen Medien beurteilen. Es wurde ausschliesslich gefragt, wie die Qualität der Berichterstattung zum Thema Corona beurteilt wird. Abgefragt wurden grosse Deutschschweizer Tageszeitungen (gedruckt und/oder online) bzw. Fernseh- und Radiosendungen. Laut Marketagent.com haben nur Personen, die angegeben haben, das jeweilige Medium zu nutzen, dieses auch benotet. (pd/eh)