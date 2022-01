Fenster zum Sonntag: SRG und Alphavision verlängern Vertrag

Ende Dezember 2021 ist der bisherige Zusammenarbeitsvertrag zwischen der SRG und der Alphavision ausgelaufen. Im Dezember haben die beiden Parteien eine neue Vereinbarung für eine weitere Zusammenarbeit unterzeichnet, wie es in einer Mitteilung heisst. Sie trat am 1. Januar 2022 in Kraft und dauert zwei Jahre. Das UVEK hat die Vereinbarung genehmigt.

Die Sendereihe «Fenster zum Sonntag» wird gemeinsam von der Alphavision und ERF Medien produziert und ist abwechslungsweise als Magazin und Talk gestaltet. Das Programm befasst sich mit sozialen, religiösen und kulturellen Themen, bildet engagiertes Christsein ab, diskutiert gesellschaftsrelevante Themen und zeigt Lösungsansätze aus christlicher Perspektive auf.

Die publizistische Verantwortung für die Sendungen liegt bei der Alphavision. Ideelle Trägerin des Projektes ist die Stiftung Christliches Fernsehen. Die Zusammenarbeit mit der SRG regelt ein Kooperationsvertrag.

Derzeit sendet Alphavision jeweils am Samstag um 16.40 auf SRF 1 die Sendung «Fenster zum Sonntag». Wiederholt werden die Sendungen auf SRF zwei am Sonntag, zirka 12.00 Uhr, sowie auf SRF info am Samstag, um 18.30 Uhr und am Sonntag, um 17.45 Uhr. Alternierend wird die Sendung in Magazinform (Produktion: Alphavision, Moderation: Aline Baumann), beziehungsweise als Talk (Produktion ERF Medien, Moderation: Ruedi Josuran) ausgestrahlt.

2021 erreichte die TV-Reihe gemäss Mitteilung einen durchschnittlichen Marktanteil von 6,8 Prozent. Damit gehöre «Fenster zum Sonntag» zu den TV-Sendungen auf SRF 1, SRF zwei und SRF info, die «gerne und regelmässig» gesehen werden. Sie entspriche einem breiten Bedürfnis nach Lebensberatung und Spiritualität und sei eine wichtige Ergänzung des TV-Angebots.

Seit über 26 Jahren ist «Fenster zum Sonntag» am Schweizer Fernsehen auf Sendung. Im Mai 1995 erteilte der Bundesrat der Alphavision die erste Sendekonzession und am 17. September 1995 erfolgte der Sendestart auf Schweiz4. (pd/tim)