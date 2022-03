CH Media: St. Galler Tagblatt befördert Noemi Heule

Noemi Heule wird beim St. Galler Tagblatt Tagesleiterin für die ganze Ostschweiz und in dieser Funktion stellvertretende Chefredaktorin und Mitglied der Chefredaktion. Dies steht in einem am Dienstag verschickten internen Newsletter, der persoenlich.com vorliegt. «Mit Noemi Heule haben wir eine hervorragende interne Lösung gefunden, um die Chefredaktion wieder zu komplettieren», so Stefan Schmid, Chefredaktor St. Galler Tagblatt, zu persoenlich.com.

Am Freitag wurde bekannt, dass die stellvertretende Chefredaktorin und Regionalleiterin Odilia Hiller das Unternehmen verlassen hatte. «Die Trennung erfolgte in gegenseitigem Einvernehmen», sagte Hiller auf Anfrage, ohne Details zu nennen.

Noemi Heule, bisherige stellvertretende Leiterin des Ressorts Ostschweiz, tritt ihre neue Funktion per 1. Mai an. Die Chefredaktion des St. Galler Tagblatts setzt sich dann folgendermassen zusammen: Stefan Schmid (Chefredaktor Ostschweiz), David Angst (Chefredaktor Thurgauer Zeitung), Jürg Ackermann (stv. Chefredaktor und Tagesleiter), Daniel Walt (stv. Chefredaktor und Onlinechef) und Noemi Heule (stv. Chefredaktorin und Tagesleiterin). (cbe)