CH Media: Odilia Hiller verlässt das Tagblatt

von Christian Beck

Odilia Hiller, stv. Chefredaktorin St. Galler Tagblatt und Regionalleiterin, hat das Unternehmen verlassen. CH Media bestätigt auf Anfrage die Personalie. Über die Gründe schweigen sich beide Seiten aus. «Die Trennung erfolgte in gegenseitigem Einvernehmen», so Hiller gegenüber persoenlich.com.

Wie es beruflich weitergehe, sei noch offen. «Ich freue mich aber auf den Neuanfang. Erstmal lege ich eine Pause ein, um verschiedene Dinge zu tun, für die ich in den vergangenen Jahren viel zu wenig Zeit hatte – und um mich in Ruhe neu zu orientieren», so die 45-Jährige.

Die studierte Romanistin und Germanistin startete im Jahr 2000 ein Praktikum beim St. Galler Tagblatt. 2004 folgte ein Volontariat bei der NZZ auf der Inlandredaktion. Seit 2008 arbeitete Hiller beim St. Galler Tagblatt als Redaktorin. 2013 wurde sie Reporterin der Ostschweiz am Sonntag und leitete später das Ressort News & Hintergrund. Ab 2017 war Hiller Chefredaktorin des Sonntagsblatts, bevor sie 2018 zur Regionalleiterin und stv. Chefredaktorin des St. Galler Tagblatts berufen wurde. Odilia Hiller wurde 2019 zusammen mit ihrem Team mit dem Ostschweizer Medienpreis ausgezeichnet (persoenlich.com berichtete). (cbe)