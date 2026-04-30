Top-Medien: Stefano Bollmann geht nach zehn Jahren

Stefano Bollmann verlässt die Top-Medien per Ende Juli 2026. Das bestätigte Geschäftsführer Thomas Brügger gegenüber persoenlich.com. Bollmann gehörte zuletzt als Programmleiter von Radio Top und Tele Top der Geschäftsleitung an.

Bollmann selbst beschreibt seinen Abgang als bewussten Schritt: «Nach über zehn intensiven und sehr prägenden Jahren bei den Top-Medien ist für mich der richtige Moment gekommen, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Besonders in den letzten zwei Jahren haben wir sehr viel bewegt und wichtige Weichen für die Zukunft gestellt. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, die Verantwortung weiterzugeben und Raum für neue Impulse zu schaffen», so Bollmann.

Auf seine Zeit bei Top-Medien blickt Bollmann positiv zurück: «Ich habe hier das Vertrauen bekommen, Ideen umzusetzen und Verantwortung zu übernehmen – das hat mich fachlich wie persönlich enorm geprägt. Besonders wertvoll waren für mich aber die Menschen: Über die Jahre sind aus Kolleginnen und Kollegen echte Wegbegleiter und gute Freunde geworden.»

Bollmann stiess im Dezember 2015 zu Top-Medien und durchlief verschiedene Funktionen: als Videojournalist, Radiomoderator, Produzent und Moderator von Formaten wie «Top³» und «Top Talk». 2022 übernahm er die Leitung Unterhaltung bei «Tele Top», bevor er im Januar 2025 zur Geschäftsleitung aufstieg und seither das Programm beider Sender verantwortete. In dieser Funktion trieb er unter anderem den Relaunch von Radio Top, ein Redesign von Tele Top sowie die Lancierung fünf neuer TV-Formate im ersten Quartal 2026 voran.

Vor seiner Zeit bei Top-Medien war der aus dem Engadin stammende Bollmann unter anderem bei Radio Engiadina und Radio Grischa als Moderator und Redaktor tätig sowie bei St. Moritz Tourismus als Projektmitarbeiter im Bereich Sport und Events. Zudem war er Mitgründer von «Enjoy St. Moritz», dem nach eigenen Angaben ersten touristisch orientierten Web-TV der Welt.

Über seine künftigen Pläne hält sich Bollmann bedeckt: «Ich führe aktuell sehr spannende Gespräche und prüfe bewusst verschiedene Optionen – dazu kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts Konkretes sagen.» Neben einer beruflichen Auszeit für sich und seine Familie kündigt er an, wieder vermehrt als Eventmoderator tätig zu sein – «ein Bereich, der mir immer grosse Freude gemacht hat und für den zuletzt zu wenig Raum blieb».