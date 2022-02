Medienpaket

Stimmvolk lehnt Vorlage mit 54,6 Prozent ab

Für die privaten Medien in der Schweiz gibt es keine zusätzliche finanzielle Stützung vom Bund. Die Stimmenden haben die Vorlage zur Medienförderung abgelehnt, vor allem in der Deutschschweiz. In der Romandie dagegen überwog das Ja.

«Die Vorlage ist aus dem Gleichgewicht geraten», kommentierte Bundesrätin Simonetta Sommaruga das Nein zur zusätzlichen Förderung für private Medien. (Bild: Keystone/Peter Schneider)