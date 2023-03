Tamedia: Supino erläutert die neue Redaktionsstruktur

Vor knapp zwei Wochen hat Tamedia einen grossen strukturellen Umbau kommuniziert. Aus der Mantelredaktion Tamedia wird die Redaktion Tages-Anzeiger. Der bisherige Chefredaktor Arthur Rutishauser übergibt an Raphaela Birrer. Er selbst bleibt Chefredaktor der SonntagsZeitung.



Die neue Struktur gilt seit Montag. Zum Start wendet sich TX-Group-Verleger Pietro Supino direkt an die Leserinnen und Leser des Tages-Anzeigers und erläutert ihnen die organisatorischen Veränderungen. Dabei würdigt er die neue Chefredaktorin Raphaela Birrer als «ausgezeichnete Führungskraft der nächsten Generation».

In seinen Zeilen würdigt er zudem den abtretenden Tamedia-Chefredaktor Arthur Rutishauser: «Mit seiner Neugier sowie seinem Mut hat er Tamedia auf einen zukunftsträchtigen Weg gebracht. Mit seiner Schaffenskraft ist er neben der Erfüllung einer sehr anspruchsvollen Führungsaufgabe stets ein grosses journalistisches Vorbild geblieben.» Zudem verdankt Supino das bisherige Tages-Anzeiger-Chefredaktionsduo Priska Amstutz und Mario Stäuble.

Supino erwähnt in seinem Beitrag in eigener Sache nicht alle personellen Veränderungen der Chefredaktion. Nebst Raphaela Birrer gehören auch Adrian Zurbriggen, Matthias Chapman und Kerstin Hasse dem Gremium an. Iwan Städler und Michael Marti scheiden aus der Chefredaktion aus. (wid)