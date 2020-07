Presserat: Susan Boos wird neue Präsidentin

Susan Boos wird per 1. Januar 2021 neue Präsidentin des Schweizer Presserats. Sie folgt auf Dominique von Burg. Boos wurde vom Stiftungsrat gewählt, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst.

«Susan Boos hat uns unter anderem mit ihrer zukunftsgerichteten Vorstellung, wie sich der Presserat weiterentwickeln könnte, überzeugt», wird Stiftungsratspräsident Markus Spillmann zitiert. Boos, die über langjährige Erfahrung als Journalistin, Buchautorin und Redaktorin verfügt, war 13 Jahre in der Redaktions- und Geschäftsleitung der Wochenzeitung WOZ (persoenlich.com berichtete). Zurzeit betreut sie journalistisch das Thema Digitalisierung bei der WOZ und arbeitet an einem Buchprojekt. «Der Presserat liegt mir sehr am Herzen und begleitet mich, seit ich in den Journalismus eingestiegen bin», so Boos. «Ich freue mich, die Zukunft dieser wichtigen Organisation mitzugestalten.»

Dominique von Burg hat den Presserat seit 2008 präsidiert und tritt per Ende 2020 zurück, nachdem er die maximal vorgesehene Amtsdauer erreicht hat. (pd/cbe)