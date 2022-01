Tamedia: Susanne Kübler geht nach 23 Jahren

von Christian Beck

Kulturredaktorin Susanne Kübler hat sich entschieden, die Redaktion Tamedia zu verlassen – dies nach über 23 Jahren. Sie wechselt per Anfang Mai zur Tonhalle Zürich und wird dort Redaktorin für digitale Kommunikation. «Die Tonhalle ist ein guter Ort, man spürt eine Aufbruchstimmung. Nicht nur musikalisch: Das redaktionelle Angebot soll ausgebaut werden, im Tonhalle-Magazin und online. Es reizt mich, diesen Aufbau mitzugestalten», so Kübler auf Anfrage von persoenlich.com.

Als Grund für ihre Kündigung nennt die Klassik-Expertin die allgemeine Entwicklung. «Der Kulturjournalismus gerät zunehmend unter Druck, nicht nur, aber auch bei Tamedia», so Kübler. Dazu komme das Alter. «52 ist ein guter Moment, um noch einmal etwas Neues anzupacken.» Fast das halbe Leben verbrachte Kübler bei Tamedia. «Ich hatte viele gute Jahre dort. Über weite Strecken hatte ich sehr viele inhaltliche Freiheiten, in meinem Dossier (Klassik) und darüber hinaus. Und: Ich hatte und habe sehr viele nette Kolleginnen und Kollegen in der Redaktion.»

Kübler wurde in Schaffhausen geboren und absolvierte ein Studium in Musikwissenschaften. Ab 1994 arbeitete sie als freie Journalistin für den Tages-Anzeiger und Radio DRS 2, ab 1998 war sie Kulturredaktorin beim Tages-Anzeiger, später auch für den Tamedia-Mantel – mit Spezialgebiet Klassik. Kübler ist Mitglied der Personalkommission Tamedia-Mantel. Zudem doziert sie am MAZ und an der ZHAW. 2007 gewann sie den Greulich Kulturpreis. Kürzlich publizierte Kübler im Verlag Scheidegger & Spiess ein Buch über Ernst Beyeler.