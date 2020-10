Bakom: Susanne Marxer leitet neu Abteilung Medien

Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga hat Susanne Marxer zur neuen Vizedirektorin und Leiterin der Abteilung Medien des Bundesamtes für Kommunikation (Bakom) ernannt, wie aus einer Mitteilung vom Donnerstag hervorgeht.

Nach dem Besuch der Volks- und Mittelschulen hat Susanne Marxer an der Universität Bern Recht studiert und dort auch ihr Jurastudium abgeschlossen. Danach arbeitete sie als wissenschaftliche Assistentin für Zivilrecht und Römisches Recht an der Universität Bern. Nach der Promotion zur Dr. iur. trat sie 1999 als Medienjuristin in die Dienste des Bakom ein.

Die Liechtensteinerin Susanne Marxer tritt per 01.11.2020 die Nachfolge von Bernard Maissen an, der auf den 1. Juli 2020 zum Direktor des Bakom ernannt worden ist (persoenlich.com berichtete). Mit der Wahl von Susanne Marxer setze Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga bei der Medienpolitik auf Kontinuität, schreibt das Bakom abschliessend. (pd/lol)