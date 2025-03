Die Zeit

Expat-Newsletter in zwei Sprachen

Der Newsletter auf Deutsch und Englisch richtet sich an in der Schweiz lebende Ausländer und Einheimische. Das Format mit dem Namen «Grüezi! … and hello world!» soll den Dialog zwischen den Bevölkerungsgruppen fördern.