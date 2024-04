NZZ: Tanja Luginbühl in den Verwaltungsrat gewählt

Anlässlich der Generalversammlung im Kongresshaus in Zürich haben die Aktionärinnen und Aktionäre der AG für die Neue Zürcher Zeitung sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrates mit klarem Mehr zugestimmt. Die Generalversammlung wählte am Samstag im Rahmen der Tagesordnung Lucy Küng, Matthias Reinhart und Roland Siegwart für eine weitere vierjährige Amtsperiode.

Tanja Luginbühl wurde zur neuen Verwaltungsrätin gewählt, wie es in einer Mitteilung heisst. Sie folgt auf Christoph Schmid, der aufgrund des Erreichens der statutarischen Altersgrenzen nicht mehr zur Wiederwahl angetreten war (persoenlich.com berichtete). Der Rechtsanwalt wurde 2013 in den Verwaltungsrat gewählt und war seit 2016 auch Vizepräsident des Gremiums. Ausserdem leitete er das Audit & Finance Committee. Wie in der Mitteilung weiter heisst, habe Christoph Schmid das Gremium «mit seinem juristischen Sachverstand und seinem unternehmerischen Denken über all die Jahre bereichert». Der Verwaltungsrat dankte ihm an der Generalversammlung für seinen äusserst wertvollen Beitrag sowie sein langjähriges und grosses Engagement zugunsten der NZZ. Zum neuen Vizepräsidenten des Verwaltungsrats der NZZ wurde Matthias Reinhart ernannt.

Tanja Luginbühl ist seit 2005 Partnerin in der auf internationales Wirtschaftsrecht ausgerichteten Anwaltskanzlei Lenz & Staehelin in Zürich. Zu ihren Spezialgebieten zählen Gesellschaftsrecht, M&A, Restrukturierungen und Privatkunden. In diesen Bereichen hat sie auch zahlreiche Publikationen verfasst. Sie vertritt nationale und internationale Klienten, vorwiegend in grenzüberschreitenden Transaktionen. Zu ihrem Tätigkeitsgebiet gehören weitere Verwaltungs- und Stiftungsratsmandate in privaten Gesellschaften und Stiftungen, denen sie seit vielen Jahren angehört. Luginbühl hat an der Universität Zürich studiert und 1999 einen LL.M. in Corporation Law an der New York University School of Law absolviert.

Ausserdem entschied die Generalversammlung aufgrund des Geschäftsergebnisses und der guten Entwicklung des Unternehmens antragsgemäss, eine ordentliche Dividende von 200 Franken pro Aktie auszurichten. (pd/cbe)