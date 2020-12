Journalistinnen des Jahres: Team von SRF-«Rundschau» holt den Sieg

Das Verdikt ist eindeutig: 43,5 Prozent der Stimmen gingen beim Online-Voting des «Schweizer Journalist» an das Trio von der SRF-Sendung «Rundschau». Fiona Endres, Nicole Vögele und Anielle Peterhans sind damit die «Journalistinnen des Jahres».

Zusammen mit Kolleginnen und Kollegen des Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF) und der Washington Post enthüllten sie die Hintergründe einer der grössten Geheimdienststorys der jüngeren Schweizer Geschichte. Dass der amerikanische und zunächst auch der deutsche Geheimdienst im Wissen und zum Profit des Schweizerischen Nachrichtendienstes Besitzer der Crypto AG waren, die Chiffriergeräte an alle Herren Länder lieferte und so mitlauschen konnten, wird Bundesrat und Parlamente noch eine Weile beschäftigen.

«Wir freuen uns riesig. Es ist eine grosse Ehre, dass die Journalisten-Gilde unsere Arbeit auszeichnet», werden Endres, Vögele und Peterhans in einer SRF-Mitteilung zitiert. «Diese Auszeichnung ist auch ein Signal dafür, dass der Investigativjournalismus lebt und geschätzt wird – auch wenn er oft unbequem ist. Unser Dank geht besonders ans ‹Rundschau›-Team, das bei der Crypto-Recherche ein wichtiger Rückhalt war. Es ist jeden Tag ein Privileg, mit so inspirierenden Kollegen zusammen arbeiten zu dürfen.»

Einblick in ihre lange und aufwendige Recherche gaben Endres, Vögele und Peterhans bereits im Februar. «Wenn wir ein solches Dossier auf den Tisch kriegen, ist es unsere Rolle, die Öffentlichkeit zu informieren», sagten sie gegenüber persoenlich.com.

Fast nur Frauen ausgezeichnet

Auch die Kategorientitel gehen mit einer Ausnahme allesamt an Frauen. So hätten es die 892 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der diesjährigen Wahl entschieden, wie die Veranstalter vom Magazin «Schweizer Journalist» schreiben:





Chefredaktorin des Jahres: Nicole Meier , Keystone-SDA

, Keystone-SDA Reporterin des Jahres: Sarah Serafini , Watson

, Watson Sportjournalist des Jahres: Mämä Sykora , Zwölf

, Zwölf Recherchejournalistin des Jahres: Adrienne Fiechter , Republik

, Republik Gesellschaftsjournalistin des Jahres: Barbara Bleisch , «Sternstunde Philosophie», SRF

, «Sternstunde Philosophie», SRF Politikjournalistin des Jahres: Nathalie Christen , SRF

, SRF Wirtschaftsjournalistin des Jahres: Olivia Kühni , Republik

, Republik Kolumnistin des Jahres: Nina Kunz , Das Magazin

, Das Magazin Kulturjournalistin des Jahres: Simone Meier , Watson

, Watson Newcomerin des Jahres: Ronja Beck, Republik

Der von der Redaktion des «Schweizer Journalist» vergebene Sonderpreis geht an das Recherchedesk von Tamedia. «Die in Buchform herausgegebene minutiöse Chronologie des ersten Lockdowns liest sich wie ein Krimi. Unweigerlich fragt man sich bei der Lektüre, weshalb aus den damaligen Geschehnissen so wenig Lehren gezogen wurden und wir heute wieder an einem ähnlichen Punkt stehen», schreibt die Jury vom «Schweizer Journalist».

Zu «Local Heroes» hat die Redaktion gekürt: Sophie Reinhardt (Der Bund), Matieu Klee (SRF Regionaljournal Basel), Simon Jacoby (Tsüri.ch), Denise Erni (Die Südostschweiz), Simon Mathis (Luzerner Zeitung), Isabel Zumofen (Canal 9) und Lillo Alaimo (Il Caffè).





Der «Schweizer Journalist» erscheint am Mittwoch, 16. Dezember. (pd/eh)