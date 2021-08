Ringier: Tobias Ochsenbein geht zum Blick

Tobias Ochsenbein startet am 1. Oktober 2021 bei Blick als Redaktor im News-Ressort, wo er am Online-Desk sowie als Reporter tätig sein wird. So heisst es in einer exklusiven Mitteilung von Ringier.

Ochsenbein war vorher rund acht Jahre bei der Neuen Zürcher Zeitung, zuletzt als Ressortleiter Nachrichten (persoenlich.com berichtete).

«Ich freue mich sehr, dass Tobias Ochsenbein künftig für Blick im Einsatz ist», lässt sich Blick-Nachrichtenchefin Jessica von Duehren-Cattani zitieren. «Mit seinem Erfahrungsschatz und Gespür für Aktualitäten wird er eine Bereicherung für unser Team sein. Ich bin gespannt auf die Zusammenarbeit.» (lol)