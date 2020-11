Neue Zürcher Zeitung: Tobias Ochsenbein verlässt die NZZ

Tobias Ochsenbein, Ressortleiter Nachrichten, wird die Neue Zürcher Zeitung per Ende Februar 2021 verlassen. Dies verkündete er am Freitag auf Twitter. «Es ist nach acht Jahren im Newsroom der NZZ für mich persönlich Zeit für Neues», so Ochsenbein auf Anfrage von persoenlich.com. «Für die Zeit nach Februar habe ich noch keine konkreten Pläne. Ich freue mich auf neue Herausforderungen und bin gespannt auf das, was kommt.»

Nach fast 8 Jahren werde ich die @NZZ auf Ende Februar 2021 verlassen. Mein Dank und Respekt geht an mein grossartiges Team, ich werde es sehr vermissen!



Was danach kommt, werden wir sehen. Ich bin offen für Neues, meldet euch gerne.https://t.co/RJSlpE1bjF — Tobias Ochsenbein (@tochsenbein) November 13, 2020



Ochsenbein ist 1986 geboren. Er studierte Geschichte und Medienwissenschaft an der Universität Basel. Parallel dazu war er als freier Reporter beim Bieler Tagblatt sowie Journalist bei der Berner Zeitung. Anschliessend absolvierte er die Journalistenschule MAZ in Luzern und besuchte die Henri-Nannen-Schule in Hamburg. Er ist seit 2014 bei der NZZ und seit 2019 Leiter der Nachrichtenredaktion (persoenlich.com berichtete). (cbe)