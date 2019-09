3+: TV-Sender dementiert «Weltwoche»-Artikel

Die Sender 3+, 4+, 5+ und 6+ sollen für 120 Millionen Franken den Besitzer wechseln, berichtete letzte Woche die «Weltwoche». Autor Kurt W. Zimmermann sah dabei CH Media in der Poleposition (persoenlich.com berichtete). Die 3-Plus-Gruppe von Dominik Kaiser dementiert nun. «Praktisch alle als Fakten wiedergegeben Informationen im Artikel sind falsch», heisst es am Rande einer Medienmitteilung über «Rekordquoten» für «Bauer, ledig, sucht…».

Richtig sei, dass die 3-Plus-Gruppe Optionen für eine Expansion nach Deutschland und ein beschleunigtes Wachstum in der Schweiz prüfe. Dies hatte der «SonntagsBlick» bereits Mitte August berichtet. Für diese Prüfung hat die 3-Plus-Gruppe eine Investmentbank als Berater verpflichtet, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Sendergruppe sei in Gesprächen mit diversen Medien- und Private-Equity-Unternehmen für eine mögliche Partnerschaft. Der Entscheid, ob 3+ nach Deutschland expandieren werde, ob ein Partner für die Schweiz dazu komme oder ob 3+ weiterhin eigenständig bleibe, sei noch nicht gefallen. (cbe)