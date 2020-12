SRF: TV- und Online-News mit neuem Auftritt

Das bestehende On-Air-Design von «Schweiz aktuell», «SRF Börse», «Tagesschau» und «10vor10» wurde 2012 das letzte Mal überarbeitet. Nun passt SRF die visuelle Welt und die Markenführung der TV- und Online-News dem Newsroom-Betriebsmodell an, nach dem die verschiedenen Fachredaktionen seit November 2018 wirken. Dies auch im Hinblick auf den Umzug der TV-Newssendungen in die neuen Studioflächen des News- und Sportcenters, der aber schrittweise frühestens ab Mitte 2021 erfolgt. Dies geht aus dem Newsletter von SRF vom Montag hervor.

Online und in den Sozialen Medien informiert SRF bereits seit längerer Zeit unter der Marke «SRF News». Die Inhalte dafür entstehen in den Newsrooms in Bern und Zürich sowie an diversen regionalen Standorten von SRF. Die TV-News stammen seit November 2018 ebenfalls aus dem Newsroom in Zürich. Es sei daher ein logischer Schritt, dieses Betriebsmodell auch bei der Markenführung zum Ausdruck zu bringen, schreibt SRF weiter. So treten die TV-Newssendungen visuell ab sofort auch unter der Dachmarke «SRF News» auf. Die Sendungen «Schweiz aktuell», «SRF Börse», «Tagesschau» und «10vor10» bleiben weiterhin bestehen, ihre inhaltliche Ausrichtung und das publizistische Konzept bleiben laut SRF unverändert.





Das Redesign der TV-Newssendungen umfasst die folgenden Elemente: Signete am Anfang und am Schluss der Sendung, Logos und Key Visuals, Grafiken und Einblender. Neu ist auch die Markenarchitektur mit der neuen Dachmarke «SRF News», die während den Sendungen am Bildschirm oben links als Sendungskennung erscheint. Zudem werden in den Studios die Projektionsflächen, die sogenannten Studio-Passepartouts, mit neuen Hintergründen bespielt. Das neue On-Air-Design der TV-Newssendungen feiert seine Premiere mit der «Tagesschau» vom 14. Dezember am Mittag. Auf allen Online-Plattformen werden die Informationsangebote von SRF News dem neuen Design ebenfalls angepasst.







«G&G – Gesichter und Geschichten» startet ebenfalls

Am Montag, 14. Dezember 2020, um 18.40 Uhr auf SRF 1 geht das Gesellschaftsmagazin «G&G» erstmals mit dem neuen Namen «G&G – Gesichter und Geschichten» auf Sendung. Lesen Sie dazu auch das Interview mit Redaktionsleiterin Paola Biason zu diesem Thema. (pd/lol)