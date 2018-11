Sparprogramm CH Media: Umfang des Abbaus soll revidiert werden

Das Unternehmen CH Media will 200 Vollzeitstellen in den kommenden zwei Jahren streichen (persoenlich.com berichtete). Von einem «gigantischen Sparprogramm» spricht die Gewerkschaft Medien und Kommunikation, Syndicom. Der Umfang des Abbaus müsse revidiert und ernsthafte Alternativen müssten gesucht werden, heisst es in einer Stellungnahme. Die kürzlich gewählte neue Personalkommission des Gesamtunternehmens sei mit einer riesigen Herausforderung konfrontiert.

Der angekündigte Zeitraum von zwei Jahren für die Umsetzung des Sparprogramms solle eingehalten und nicht wie von anderen Medienunternehmen unterschritten werden. Gebrochene Zusicherungen, Brutalität im Vorgehen, versuchte Verhandlungsverweigerung und unfaire Sozialplanentwürfe hätten bei anderen Medienunternehmen in diesem Jahr zu kollektiven Arbeitskonflikten geführt. Syndicom lade CH Media dazu ein, es anders zu machen und von Anfang an die Peko und die Gewerkschaft einzubeziehen, heisst es weiter. (pd/cbe)