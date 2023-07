SRF: Ursache der Lichtpanne ist geklärt

von Christian Beck

Es gibt Licht ins Dunkle des Pannenrätsels von SRF. Am Sonntag stand Cornelia Boesch während der Hauptausgabe der «Tagesschau» während langen Minuten in einem schummrig beleuchteten Studio. Tags darauf war noch nicht wirklich klar, was zu den dunklen Scheinwerfern führte (persoenlich.com berichtete).

Nun heisst es: «Während der Hauptausgabe der ‹Tagesschau› vom Sonntag kam es zu einer Unstimmigkeit im Steuerungssystem der Lichtstimmung.» Und noch konkreter: «Die digitale Steuerung liess sich nicht unmittelbar aktivieren – entsprechend wich die Lichtstimmung zu Beginn der Sendung vom Standard ab», so ein Sprecher am Mittwoch auf Anfrage.

Dank eines manuellen Eingriffs habe sich das Lichtsetting stabilisiert. So konnte laut dem Sprecher und für die Zuschauenden ersichtlich die zweite Hälfte der Sendung mit gewohntem Licht durchgeführt werden.