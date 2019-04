Bauer Media Group: Veit Dengler wird Geschäftsleiter

Veit Dengler, Mitglied des Executive Boards der Bauer Media Group, wird ab sofort Chief Operating Officer (COO) und verantwortlich für das gesamte operative Geschäft des Unternehmens. Dies teilt das deutsche Verlagshaus in einer Mitteilung mit. Er übernimmt damit neben seiner Zuständigkeit für die Geschäftsbereiche New Business, OCP, Radio und Publishing «English Speaking Countries» auch die Leitung des Publishing-Geschäfts in Kontinentaleuropa von Jörg Hausendorf, der das Unternehmen verlässt.

Zum Abgang von Hausendorf haben unterschiedliche Vorstellungen mit der Verlegerin geführt: «Ich bedaure sehr, dass wir uns über den zukünftigen Kurs der Bauer Media Group nicht haben verständigen können und habe grossen Respekt vor seiner Entscheidung, uns zu verlassen», wird Yvonne Bauer in der Mitteilung zitiert.

Das Executive Board der Bauer Media Group besteht damit in Zukunft aus Yvonne Bauer, Harald Jessen (CFO) und Veit Dengler. Bis im Sommer 2017 war Dengler vier Jahre lang CEO der NZZ (persoenlich.com berichtete). Anfang April 2018 startete er bei der Bauer Media Group. (pd/wid)