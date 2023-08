Tamedia: Verkehrsmonitor geht an den Start

Am Montag startet Tamedia mit dem ersten B2B-Infoportal, dem Verkehrsmonitor ( persoenlich.com berichtete ). Die Plattform bietet täglich ein Briefing per Newsletter sowie exklusive Inhalte auf der Website an. Die Markteinführung des Verkehrsmonitors erfolgt in Zusammenarbeit mit der Zürcher Agentur Wirz, wie Tamedia schreibt.