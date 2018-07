Tamedia: Verlag prüft Projekt mit Christian Constantin

Die neue Zeitschrift «Le Matin Sports» würde 18 Mal im Jahr mit einer Auflage von 100'000 Exemplaren erscheinen, teilte Tamedia am Montag mit. Der Verlag betont jedoch, dass er die Marke «Le Matin» nicht verkaufen werde. Am Mittwoch signalisierte Christian Constantin erstmals Interesse an einer möglichen Übernahme (persoenlich.com berichtete).

Die Redaktionen von Tamedia Romandie waren am vergangenen Dienstagnachmittag in einen dreitägigen Streik getreten. Sie protestierten damit gegen die auf Ende Juli geplante Einstellung der gedruckten Ausgabe der Tageszeitung «Le Matin». 41 Mitarbeitenden droht der Verlust des Arbeitsplatzes. (sda/maw)