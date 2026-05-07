07.05.2026

VSM

Verleger stimmen deutlich für neue Branchenvereinbarung

Der Verlegerverband Schweizer Medien hat an seiner Mitgliederversammlung eine Branchenvereinbarung mit Gewerkschaft syndicom und dem Berufsverband impressum verabschiedet. Sie soll für rund 4000 Medienschaffende einheitliche Mindestarbeitsbedingungen schaffen.
Publiziert am 07.05.2026

Die Abstimmung vom 7. Mai 2026 fiel deutlich aus: 73 Mitglieder stimmten dafür, vier dagegen, drei enthielten sich. Die Vereinbarung gilt für journalistisch tätige Angestellte und technisches Redaktionspersonal in privaten Deutschschweizer Medienhäusern. syndicom hatte ihr bereits zugestimmt; impressum signalisierte ebenfalls grünes Licht.

In Kraft tritt die Vereinbarung, sobald Verlage mit insgesamt drei Vierteln der betroffenen Beschäftigten unterzeichnet haben. VSM-Direktorin Pia Guggenbühl lässt sich in der Mitteilung mit den Worten zitieren, die Vereinbarung sei «ein klares Zeichen für verlässliche Rahmenbedingungen und die Stärkung der Attraktivität des journalistischen Berufsfelds» – vor dem Hintergrund rückläufigen Medienkonsums, schwindender Werbeeinnahmen und ungeklärter KI-Urheberrechtsfragen.

In der Romandie besteht bereits ein Gesamtarbeitsvertrag. Die Tessiner Schwesterorganisation Media Svizzeri will die Vorlage an einer baldigen Mitgliederversammlung behandeln. Für freie Mitarbeitende bleibt die Einzelvertragsregelung bestehen; der VSM hat dazu ein Merkblatt erarbeitet. (pd/nil)


Kommentar wird gesendet...

KOMMENTARE

Neue Podcast-Folge: Jetzt reinhören