Publiziert am 07.05.2026

Die Abstimmung vom 7. Mai 2026 fiel deutlich aus: 73 Mitglieder stimmten dafür, vier dagegen, drei enthielten sich. Die Vereinbarung gilt für journalistisch tätige Angestellte und technisches Redaktionspersonal in privaten Deutschschweizer Medienhäusern. syndicom hatte ihr bereits zugestimmt; impressum signalisierte ebenfalls grünes Licht.

In Kraft tritt die Vereinbarung, sobald Verlage mit insgesamt drei Vierteln der betroffenen Beschäftigten unterzeichnet haben. VSM-Direktorin Pia Guggenbühl lässt sich in der Mitteilung mit den Worten zitieren, die Vereinbarung sei «ein klares Zeichen für verlässliche Rahmenbedingungen und die Stärkung der Attraktivität des journalistischen Berufsfelds» – vor dem Hintergrund rückläufigen Medienkonsums, schwindender Werbeeinnahmen und ungeklärter KI-Urheberrechtsfragen.

In der Romandie besteht bereits ein Gesamtarbeitsvertrag. Die Tessiner Schwesterorganisation Media Svizzeri will die Vorlage an einer baldigen Mitgliederversammlung behandeln. Für freie Mitarbeitende bleibt die Einzelvertragsregelung bestehen; der VSM hat dazu ein Merkblatt erarbeitet. (pd/nil)