Tamedia: Verschiedene Interessenten für «Annabelle»

Die zum Verkauf stehende Frauenzeitschrift «Annabelle» stösst auf reges Interesse. Es hätten sich erfreulich viele mögliche Käufer gemeldet, erklärte Tamedia-CEO Christoph Tonini am Dienstag an einer Telefonkonferenz auf eine entsprechende Frage von persoenlich.com. Man werde nun einer ausgewählten Zahl von Interessenten vertieften Einblick gewähren. «Ich bin guten Mutes, dass wir einen geeigneten Käufer finden», so Tonini weiter.

Das Zürcher Medienhaus Tamedia hatte im Juli mitgeteilt, dass es sich von der «Annabelle» trennen will. Die stark vom Werbemarkt abhängige Zeitschrift passe nicht mehr in die Strategie des Konzerns, so die Begründung (persoenlich.com berichtete). (awp/sda/cbe)



